Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento participa de missão brasileira na Estônia

O presidente da CTD, Luciano Kühl, representará a empresa no evento e-Governance Conference 2022, referência na área de transformação digital no setor público

O presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento de Londrina (CTD), Luciano Kühl, viajou na sexta-feira (6) para Tallinn, na Estônia, como parte de uma delegação formada por seis representantes de empresas públicas brasileiras (veja a lista abaixo).

A viagem é resultado de um convite feito pelo Consulado do Brasil em Tallinn, em parceria com a organização Estônia Hub, e tem o objetivo de apresentar às autoridades práticas de digitalização e desburocratização de governos, áreas em que o país europeu é referência. Todos os custos da iniciativa estão sendo pagos com recursos da Estônia Hub.

Entre terça (10) e quinta-feira (12), a comitiva participará do evento e-Governance Conference 2022, que é voltado à criação e compartilhamento das melhores práticas na área de transformação digital no setor público, visando o desenvolvimento de um governo integrado. A iniciativa é organizada pela e-Governance Academy e apoiada pelo Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Estônia, e contará com a presença de renomados especialistas em e-governance e líderes empresariais internacionais.

Além de participar do evento, a delegação fará visitas técnicas ao e-Estonia Briefing Centre, na segunda-feira (9), e fará uma reunião de encerramento na sexta-feira (13), para avaliação dos resultados da missão. De acordo com o presidente da CTD, a viagem está alinhada ao momento pela qual a Companhia passa, direcionado à modernização, através da tecnologia, dos processos da Prefeitura de Londrina e da infraestrutura da cidade.

“Outro aspecto positivo dessa iniciativa é a oportunidade de realizar a troca de experiências com os representantes de outras empresas públicas brasileiras, que também estão indo conferir, na prática, o que de fato é um governo digital e quais os seus benefícios para a população”, disse.

Integrantes da Comitiva

Além de Kühl, integram o grupo o presidente do Conselho Nacional dos Órgãos Oficiais de Identificação Civil (Conadi), Antônio Maciel Aguiar Filho; o secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Mato Grosso (Seplag), Sandro Luís Brandão Campos; a gerente de Negócios da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), Patrícia Maria Andrade Sampaio Silva; o gerente de Projetos da Empresa Matogrossense de Informação (MTI), Sócrates Faria de Barros; e o presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), Leandro Moreira Garcia.