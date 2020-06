Compaz realiza reunião sobre amor e compaixão em tempos de pandemia

O encontro será nesta quarta-feira (10), na plataforma do Google Meet; são disponibilizadas 250 vagas

O Conselho Municipal de Cultura da Paz de Londrina (Compaz), promove amanhã (10), das 9 às 10h30, uma reunião de estudos, via plataforma do Google Meet, sobre o “Amor, respeito e compaixão: Reflexões convidativas em tempos de pandemia”. O encontro disponibiliza 250 vagas. A reunião pode ser acessada através desse link.

A convidada desta semana é a jornalista Lia Diskin, especialista em Crítica Literária e cofundadora da Associação Palas Athena, referência nacional na área de educação sobre cultura de paz. Diskin, além de receber, em 2006, o Prêmio UNESCO em Direitos Humanos e Cultura de Paz, colabora com outras organizações em prol da não violência.

Segundo o secretário do Compaz e gestor da ONG Londrina Pazeando, Luiz Claudio Galhardi, a convidada irá abordar os três conceitos do tema e a sua importância durante este momento de pandemia. Ele comentou que a reunião trará reflexões. “Já é possível observar algumas mudanças acontecendo em todo o mundo devido à Covid-19, questões como a sustentabilidade, o novo conceito de viver e, também, as reflexões. Então, falar sobre amor, respeito, solidariedade e compaixão, são conceitos atuais e necessários”, frisou.

As reuniões acontecem semanalmente, via teleconferências, sempre com um convidado de diferentes regiões para tratar de temas variados, contando também, com a participação de vários públicos do Brasil. O secretário da Compaz destacou ainda que as teleconferências já realizadas estão salvas no canal do Youtube (clique aqui). “Com os vídeos salvos, as pessoas que não podem participar da reunião on-line na quarta-feira, têm a oportunidade de assistir depois. Elas comentam positivamente sobre os temas tratados”, destacou.