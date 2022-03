Compaz retoma cerimônia para entrega do selo Arma Não é Brinquedo

Solenidade, suspensa nos últimos dois anos por conta da pandemia, será realizada quinta-feira (10), no plenário da Câmara Municipal

Com o intuito de conscientizar a população sobre os riscos causados pelo comércio de armas de brinquedo, o Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz) e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Londrina Pazeando realizam, na próxima quinta-feira (10), às 10h45, a entrega dos selos “Arma Não é Brinquedo”.

A 10ª cerimônia de entrega do selo vai ocorrer no plenário da Câmara Municipal de Londrina, para lojistas cadastrados na campanha. A lista de empresas participantes desta edição pode ser conferida no site da Câmara Municipal. Devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia foi suspensa nos anos de 2020 e 2021, por isso a certificação deste ano está registrada como 2020. Outras empresas interessadas em participar podem preencher o formulário de inscrição neste site. A adesão passa por um trâmite até ser confirmada na próxima lista.

O secretário do Compaz e gestor do Londrina Pazeando, Luis Cláudio Galhardi, considera que o recesso dos últimos dois anos é um dos motivos que torna esta cerimônia especial. Outra razão é o atual panorama geopolítico, no qual se destaca um conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. “Ficamos dois anos sem entregar o selo, por conta da pandemia, e voltamos este ano. Outro motivo é que estamos enfrentando uma guerra, uma agressão enorme, da segunda maior potência bélica do mundo atacando um país indefeso. Então é um momento importante que temos para abolir essa ideia. O Compaz está fazendo o seu papel como instituição em prol da paz”, ressaltou.

De acordo com a Lei Municipal n° 9.188 de 2003, a cada dois anos os comerciantes precisam passar pela certificação para renovarem a adesão à campanha “Arma Não é Brinquedo”. A iniciativa tornou Londrina referência nacional na política pública de controle de venda de armas de brinquedo, e inspirou os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal a criarem legislações semelhantes. “É a 10ª edição, ou seja, uma década fazendo esse trabalho. Somos referência no Brasil em entregar o selo, pois só temos em Londrina isso”, declarou Galhardi.

O diretor comercial da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Angelo Pamplona da Costa, também apoia a campanha e incentiva a adesão de consumidores e comerciantes. “Uma arma na mão de uma criança já remete à violência, ao conflito. O que a gente vê, também, é no universo virtual e nos jogos eletrônicos, crianças em jogos violentos. Que as famílias repassem esse tipo de orientação a seus filhos, para que não tenham a intenção de promover guerras”, observou.

Além de uma placa que permite ao consumidor identificar o estabelecimento participante deste movimento pela paz, os lojistas receberão um certificado, fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda, e um CD contendo o arquivo digital da logomarca da campanha e que poderá ser utilizada, pelo período de dois anos, em todo o material publicitário da empresa.

NCPML