Compra Londrina anuncia compras de até R$ 100 milhões para estimular empresas locais

O Calendário de Oportunidades abrange produtos e serviços a serem adquiridos até o primeiro semestre de 2022

A Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Compra Londrina, anuncia nesta sexta-feira (18), às 9h, um pacote de oportunidades para empresas. O lançamento inclui mais de 100 compras de produtos e serviços entre julho de 2021 e o primeiro semestre de 2022 – total estimativo que pode chegar a R$ 100 milhões em negócios.

A divulgação do Calendário de Oportunidades para empresas de Londrina é parte do Plano de Retomada da Economia local, liderado pela Prefeitura e entidades industriais e comerciais.

O evento será on-line e está marcado para 9h, com transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Londrina (www.facebook.com/prefeituradelondrina e www.instagram.com/prefeituradelondrina)

O Programa Compra Londrina é uma aliança entre a Prefeitura de Londrina, Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), SEBRAE e Observatório de Gestão Pública de Londrina (OGPL) para estimular as empresas locais a disputar compras em órgãos governamentais.

Além do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participam o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti; a presidente da ACIL, Márcia Manfrin; o gerente da regional norte do SEBRAE/PR, Fabrício Bianchi; e o presidente do OGPL, Roger Trigueiros.

O anúncio da temporada de compras públicas da Prefeitura inclui, ainda, um “pacote” de inovações para ampliar o interesse das empresas de Londrina nas licitações.

Após a live, a imprensa pode contatar diretamente os representantes das instituições para entrevistas e mais informações.

