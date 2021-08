Comunidade jornalística fica enlutada

O jornalista José Feres Abdala foi acometido de Covid-19, não resistiu ao impacto mortal no último dia 15/08, foi morar na Mansão Celestial. Abdala como era chamado por todos era amigo dos amigos, amigo da sabedoria e sempre se houve com dignidade e retidão.

Fundador da revista Voz Árabe tinha contato direto com a comunidade árabe do Norte do Paraná e, mesmo após ter tomado a primeira dose da vacina, não resistiu ao fatal contágio. Dias antes havia completado mais um ano de vida. Era aposentado da UEL e seu contato com os “patrícios” sempre foi intenso.

Deixou viúva a sra. Helena Aguiar com quem teve lindas e preciosas lembranças construídas ao logo dos anos mas, seguramente ficarão perpetuadas nos corações de seus familiares. A comunidade jornalística do Norte do Paraná ficou enlutada com a grande perda, pois entre seus integrantes, tinha um valor imensurável que sempre estava presente quando convocado.

José Feres Abdala era fazia parte da diretoria da APJOR/Pr – Associação Paranaense de Mídias Impressas e Eletrônicas.

(Texto de Edilson Elias - Jornal Fatos do Paraná e Secretário da APJOR/Pr)