Concurso vai selecionar as melhores fotos de torcedores com a camiseta do Londrina

Os ganhadores participarão de um evento exclusivo do time

O Londrina Norte Shopping está promovendo um concurso cultural para os fãs do Tubarão. Para participar basta compartilhar uma foto com a camiseta do Londrina e marcar os perfis: @londrinanorteshopping e @tubastorelec.

Os donos das melhores fotos serão selecionados para participar de um evento exclusivo, o pré-lançamento da camisa especial do Café, do Londrina Esporte Clube (LEC). O evento, fechado para convidados, será realizado amanhã (24/3), às 19h30, na sala 2 do Cinesystem. O resultado do concurso sai hoje 23/03, às 20h. Então, não perca tempo e mostre que o Londrina é o seu time do coração.

Micheli Monge/Asimp