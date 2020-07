Condor doa quase 7 toneladas de alimentos para Londrina

Com o objetivo de contribuir com o trabalho da Secretaria de Assistência Social de Londrina, o Condor Super Center entregou, ontem, 24,, 6.983 kg de alimentos, que serão destinados à população em situação de vulnerabilidade social. A doação é o resultado da campanha Compra Solidária Condor, que consistia em reverter um item de alimento a cada compra acima de R$ 100,00 realizada pelos clientes em qualquer uma das 54 lojas da rede.

Segundo o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, assim que começou esta pandemia a prefeitura montou vários grupos de trabalho já prevendo que uma das consequências seria a perda de emprego e redução de renda. "Esta doação do Condor de milhares de quilos de alimentos vai amenizar muito sofrimento e ajudar muitas pessoas que estão passando por um momento delicado neste cenário mundial".

A Secretária de Assistência Social do município, Jacqueline Micali, informou que Londrina possui 52 mil famílias em situação de vulnerabilidade, das quais 17 mil não têm nenhuma renda. "Estamos fazendo todo um trabalho sob o comando do prefeito em que essas famílias não podem passar necessidade nenhuma e com essa colaboração do Condor vamos estender a nossa proteção social, até mesmo para aquela família que nem chegou no CRAS, porque a nossa forma de atendimento tem sido em domicílio".

Para o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen, esta doação é uma forma de fazer chegar o alimento na mesa das famílias afetadas pela pandemia. "Idealizamos esta ação para suprir o aumento da demanda dos serviços de assistência social dos municípios, contribuindo com os trabalhos realizados pela prefeitura e secretaria em prol das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social".