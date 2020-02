Confira como será o horário de funcionamento do comércio de Londrina durante o Carnaval

No sábado (22), o comércio de rua tem permissão para funcionar até as 18 horas, desde que cumpra as questões trabalhistas determinadas na convenção coletiva. No domingo (23), segunda-feira de Carnaval (24) e terça-feira de Carnaval (25) os estabelecimentos estarão fechados, retomando o atendimento na quarta-feira de cinzas (26), a partir do meio-dia.

Os maiores shoppings da cidade permanecerão abertos, com atendimento habitual durante os quatro dias de Carnaval, com exceção do shopping Royal. Confira:

Londrina Norte Shopping:

Lojas: Sábado (22): 10 às 22 horas | Domingo (23): 14 às 20 horas

Lazer e Alimentação: Sábado: 10h30 às 22h30 | Domingo: 11 às 22 horas

Segunda (24), terça (25) e quarta (26): Lojas: 10 às 22 horas | Lazer e Alimentação: 10h30 às 22h30.

Shopping Catuaí:

Lojas: Sábado (22): 10 às 22 horas | Domingo (23): 14 às 20 horas

Lazer e Alimentação: Sábado: 10 às 22 horas | Domingo: 11 às 22 horas

Segunda (24), terça (25) e quarta (26): 10 às 22 horas.

Aurora Shopping:

Lojas: Sábado (22): 10 às 22 horas | Domingo (23): 14 às 20 horas

Lazer e Alimentação: Sábado: 10 às 22 horas | Domingo: 11 às 22 horas

Segunda (24), terça (25) e quarta (26): 10 às 22 horas.

Shopping Boulevard:

Lojas: Sábado (22): 10 às 22 horas | Domingo (23): 14 às 20 horas

Lazer e Alimentação: Sábado: 10 às 22 horas | Domingo: 11 às 22 horas

Segunda (24), terça (25) e quarta (26): 10 às 22 horas.

Royal Plaza Shopping:

Lojas: Sábado (22): 09 às 21 horas | Domingo (23): 13 às 19 horas

Lazer e Alimentação: Sábado 09 às 21 horas | Domingo: 11 às 20 horas

Segunda-feira (24): Lojas 13 às 19 horas | Lazer e Alimentação: 11 às 20 horas

Terça-feira (25) estará fechado, retomando o atendimento na quarta-feira (26), das 09 às 21 horas.