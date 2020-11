Confira o calendário especial de fim de ano para o comércio de rua de Londrina

Conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2020/2021, assinada entre o Sincoval e o Sindecolon, o comércio de rua de Londrina atenderá em horário diferenciado no mês dezembro.

Nos dias 1º e 2 de dezembro (terça e quarta-feira), o comércio de rua de Londrina abrirá das 8 às 18 horas.

Nos dias 3 e 4 (quinta e sexta-feira), das 9 às 22 horas. No dia 5, sábado, as lojas funcionam das 9 às 18 horas, e no domingo (06), estará fechado.

Nos dias 7, 8, 9 e 11, o comércio tem seu horário estendido: das 9 às 22 horas.

No dia 10 de dezembro (quinta-feira), aniversário de Londrina, as lojas abrirão das 8 às 18 horas. No dia 12, sábado, o comércio abre das 9 às 18 horas. No domingo (13), permanece fechado.

Do dia 14 ao dia 18 de dezembro (segunda a sexta-feira), as lojas de rua funcionarão das 9 às 22 horas, e no dia 19, sábado, das 9 às 18 horas. No domingo, dia 20, o comércio estará aberto, com expediente das 9 às 17 horas.

Do dia 21 ao dia 23 (segunda a quarta-feira), as lojas terão seu horário estendido novamente, funcionando das 9 às 22 horas.

Na quinta-feira (24), véspera de Natal, o atendimento será das 9 às 17 horas. No Natal, dia 25, as lojas de rua estarão fechadas e retomam o funcionamento em 26 de dezembro (sábado), das 9 às 18 horas. No domingo, dia 27, estará fechado.

Do dia 28 ao dia 30 (segunda a quarta-feira), o comércio abre das 8 às 18 horas. Já na véspera de Ano Novo (31), quinta-feira, funciona das 8 às 17 horas. Em 1º de janeiro de 2021 estará fechado, retomando o expediente no dia 2, das 9 às 18 horas.

Compensação

No dia 4 de janeiro o comércio estará fechado, devido à compensação do dia 10 de dezembro, aniversário da cidade.

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o comércio também não abre, devido à compensação do dia 20 de dezembro, quando haverá expediente em um domingo. Pelo mesmo motivo, no dia 17 de fevereiro, as lojas abrem das 12 às 18 horas.

Asimp/ACIL