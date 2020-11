Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado de Finados

Cemitérios municipais estarão abertos em todo final de semana e na segunda-feira (2), das 8 às 18 horas; uso de máscara é obrigatório

A Prefeitura de Londrina divulga o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado de segunda-feira (2), Dia de Finados. Não haverá expediente no prédio administrativo da Prefeitura, sedes das secretarias e órgãos municipais, como a Agência do Trabalhador (SINE), o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (PROCON-LD), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab), entre outros. O funcionamento retorna na terça-feira (3).

Os cemitérios municipais estarão abertos para visitação neste final de semana e no Dia de Finados, das 8 às 18 horas. Para entrada, o uso de máscara é obrigatório, e a recomendação é higienizar as mãos com álcool em gel 70% com frequência. Estão proibidos nos cemitérios cultos, missas e celebrações, e a consulta do local exato da sepultura deve ocorrer pelo site da ACESF, em “Local da Sepultura”. Todas as restrições se dão por conta da pandemia do novo coronavírus.

SINE

A Agência do Trabalhador estará fechada no feriado de Finados e reabre na terça-feira (3) em horário normal, das 8h às 14h. Os atendimentos presenciais para Seguro Desemprego e Vagas de Emprego ocorrem mediante agendamento prévio, disponível no site www.londrina.pr.gov.br/sine. Todos os serviços disponíveis pela internet funcionam 24 horas, todos os dias.

Saúde

Na segunda-feira (2), estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil e o CAPS AD. Os atendimentos serão retomados na terça-feira (3), em horário normal.

Durante todo o final de semana e feriado, funcionarão normalmente as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), o CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). O funcionamento dos Prontos Atendimentos Maria Cecília e União da Vitória também seguirá normalmente no final de semana e no feriado, das 7 horas à 1 da madrugada (Maria Cecília) e das 7 às 23 horas (União).

O serviço telefônico do Disque Coronavírus estará temporariamente suspenso na sexta-feira (30) e no feriado de Finados, segunda-feira (2). As equipes estão sendo transferidas para outro local, e o atendimento será retomado na terça-feira (3). A central de informações sobre o novo coronavírus funciona das 8h às 20h, enquanto a central de resultados para Covid-19 atende das das 8h às 19h.

Defesa Social

A Guarda Municipal irá intensificar o patrulhamento preventivo durante todo o Dia de Finados, inclusive nos distritos. Em caso de necessidade, os telefones de emergência 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil) estarão à disposição da população 24 horas por dia, todos os dias.

Fazenda

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica na sede administrativa da Prefeitura de Londrina, estará fechada durante o feriado e retoma as atividades na terça-feira (3), mediante agendamento eletrônico feito no Portal da Prefeitura.

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU):

Os setores administrativos e de atendimento ao público vão parar durante o feriado e retornarão à programação habitual na terça-feira (3), a partir das 8 horas. E o Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

Transporte coletivo

Na segunda-feira (2), feriado nacional do Dia de Finados, o transporte coletivo vai operar com a tabela de horários referente aos domingos, com reforço nas linhas que atendem os cemitérios. A movimentação nos terminais será acompanhada por fiscais e os ônibus extras poderão ser liberados conforme a demanda.

Trânsito

Os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em escala reduzida, com patrulhamento no entorno dos cemitérios e atendimento de plantão.

Feiras

As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento facultativo.

Limpeza Urbana

Os serviços de varrição, capina e roçagem do mato, remoção de entulhos, conservação de lagos e as demais atividades de asseio da cidade serão suspensos no feriado. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela ficarão fechados para o recebimento de resíduos, voltando a abrir no dia seguinte, das 8h às 17h.

A coleta do lixo, que inclui o rejeito e os resíduos orgânicos, será realizada normalmente nos locais já atendidos às segundas. Já o recolhimento do material reciclável será feito de maneira diferenciada, de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa. A Coopermudança, Cooperoeste, Cooper Refum, Coocepeve e Ecorecin adiantarão para sexta-feira (30) o atendimento dos setores de segunda. Já a Cooper Região e Coopernorth compensarão o recesso na terça (03).

O morador que eventualmente não souber a organização encarregada da região onde habita pode fazer a consulta no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.

