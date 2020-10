Confira o que abre e o que fecha no Dia do Servidor Público

O ponto facultativo alusivo à data, celebrada em 28 de outubro, foi transferido para a sexta-feira (30); serviços essenciais permanecerão em atividade

O ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, comemorado nesta quarta-feira, 28 de outubro, foi transferido para a sexta-feira (30),através do decreto nº 1.182. Nesta data, não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições, como as autarquias e fundações, permanecendo abertos apenas os serviços essenciais.

Saúde

Funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), sendo que a UPA do Sabará é a referência para o atendimento em casos suspeitos de COVID-19.

O plantão do CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) também estarão em funcionamento.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD estarão fechados.

Defesa Social

Os serviços operacionais da Guarda Municipal (GM),como o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam funcionando 24 horas por dia, sem interrupções, assim como os atendimentos de chamados pelos telefones 153 (GM) e 199 (Defesa Civil). Os setores administrativos da secretaria, por sua vez, não funcionarão.

Fazenda

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda não terá expediente. Tanto a adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) quanto o agendamento para o atendimento presencial em outras datas podem ser feitos pela internet, clicando aqui. Os contribuintes que desejarem tirar dúvidas sobre o Profis ou tributos municipais, como o IPTU e o ISS, podem enviar um e-mail para cobranca@londrina.pr.gov.br ou prontoatendimento@londrina.pr.gov.br.

ACESF

Os setores administrativos da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF) estarão fechados. Já o plantão funeral, serviço que atende 24h por dia, sete dias por semana, funcionará normalmente.

Cultura

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, os espaços mantidos pela Secretaria Municipal de Cultura, como as bibliotecas municipais e o Museu de Arte de Londrina, permanecem fechados. Porém, a Rede de Bibliotecas Públicas de Londrina disponibiliza diversos clássicos da literatura brasileira e universal em formato digital, para download gratuito. Além disso, é possível agendar o empréstimo de livros físicos – para outras datas – junto à Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza. Ambos os serviços estão disponíveis pelo site http://bibliotecas.londrina.pr.gov.br/, na aba “Semana do Livro e Biblioteca”.

PROCON

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (PROCON-LD) estará fechado na sexta-feira. Cidadãos que precisem de informações ou que desejem fazer uma denúncia ou reclamação podem enviar um e-mail para procon@londrina.pr.gov.br ou uma mensagem para a página do órgão no Facebook.

Ambiente

As unidades administrativas da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) não abrirão nesta sexta-feira. Os parques municipais Arthur Thomas e Daisaku Ikeda, que se encontram fechados devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, ainda não têm previsão de reabertura.

COHAB

A Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) também não terá expediente neste dia. Cidadãos que precisem de informações podem entrar em contato com o órgão, através da página “Fale Conosco”, disponível aqui.

Trabalho, Emprego e Renda

A Agência do Trabalhador (SINE) também não atenderá na sexta-feira. Porém, empresas que procuram colaboradores e trabalhadores que desejem consultar as vagas disponíveis podem acessar os serviços online do órgão, disponíveis em https://www.londrina.pr.gov.br/sine-geral-smter. Através da página, também é possível realizar o agendamento para os atendimentos presenciais de vagas de emprego e seguro-desemprego. Estes serviços podem atender até 100 pessoas por dia.

