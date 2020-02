Congresso de Direito de Família está com inscrições abertas

Está marcado para os dias 25, 26 e 27 de março, o II Congresso de Direito de Família e Sucessões e Encontro Científico do Mestrado da UEL. O evento acontece na Subseção Londrina, numa realização do IBDFAMPR, Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Londrina, UEL, CRP - Conselho Regional de Psicologia e Escola da Magistratura do Paraná.

O tema do congresso será “Ressignificação das famílias sob a ótica do Direito e da Psicologogia”. Os palestrantes confirmados são Ana Harmatiuk Matos, Carlos Pianovski, Conrado Paulino da Rosa, Fernanda Leão Barreto, Giselle Câmara Groeninga, Glícia Mattos Brazil, João Ricardo Brandão Aguirre, José Fernando Simão, Mário Delgado e Sandra Baccara.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas no endereço eletrônico http://ibdfam.org.br/pr/iicongressoparana/inscricao.

Benê Bianchi/Asimp