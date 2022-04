Congresso Paranaense de Saúde Pública está com inscrições abertas

Secretaria Municipal de Saúde é copromotora do evento, que será realizado em julho; inscrições tem valor especial até dia 10 de maio

O Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva está recebendo inscrições para sua sexta edição, que traz como tema central “Saúde, Ciência e Democracia”. Soma-se ao evento a 8ª Mostra de Pesquisas e Relatos de Experiências e o 7º Prêmio Inova Saúde Paraná. Organizado e realizado pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Inesco), o congresso será realizado de 14 a 16 de julho, em plataforma digital, e tem a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como um dos copromotores, além da participação de servidores da pasta na condução de minicursos e painéis.

Dirigido a profissionais de serviços, pesquisadores, docentes e acadêmicos de graduação e de pós-graduação de cursos da saúde, gestores, conselheiros e lideranças comunitárias da área, o 6º Congresso de Saúde Pública tem em sua grade de programação cerca de 60 atividades científicas: minicursos (21), conferências (18), painéis (11), simpósios temáticos (7) e sessão de lançamento de livros e revistas científicas.

Até o dia 10 de maio, o valor para inscrição de participação e para submissão de trabalhos terá um desconto especial. São cinco opções de inscrições, com diferentes valores que possibilitam a participação do inscrito em um maior ou menor número de atividades programadas para o evento. Com o acesso também às conferências, painéis, simpósios temáticos, sessões de apresentação dos trabalhos, além da inscrição para a submissão de trabalhos e aos minicursos. Os períodos e valores da inscrição podem ser conferidos aqui.

Para as atividades que serão realizadas nos períodos da manhã e tarde dos três dias do congresso, participarão mais de 150 convidados com atuação de destaque nas áreas do ensino e formação, serviços e atendimento, pesquisa, políticas públicas da saúde, gestão e inovação. Toda a programação, assim como os temas e convidados para cada uma das modalidades de atividades, estão disponíveis no site oficial do evento.

Submissão de trabalhos

Projetos de pesquisas (finalizados ou em andamento) e relatos de experiências junto aos serviços de atendimento à comunidade (de acadêmicos, docentes e/ou profissionais de unidades de saúde) podem ser submetidos até 14 de junho, para apresentação na 8ª Mostra Paranaense de Projetos de Pesquisas e Relatos de Experiências em Saúde e, em selecionados, concorrer ao 7º Prêmio Inova Saúde Paraná.

Para submeter trabalhos à mostra, que tem como objetivo contribuir para a divulgação do conhecimento científico produzido e das experiências exitosas realizadas, o autor/autores deve necessariamente obedecer a um dos sete eixos temáticos propostos, que podem ser consultados diretamente no link: https://congressosaudepublica.org.br/8a-mostra/ . E as normas e critérios para submissão podem ser consultados no link: https://congressosaudepublica.org.br/submissao-de-trabalhos/

