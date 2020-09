Conjunto José Bonifácio recebe recapeamento asfáltico após 30 anos

Serviço, que não acontecia no bairro desde 1990, visa melhorar a trafegabilidade e a qualidade de vida dos motoristas e moradores da região

O Programa de Recape da Prefeitura de Londrina prossegue em toda a cidade. O Conjunto José Bonifácio, na região leste, recebe recapeamento asfáltico completo, realizado por uma empresa terceirizada contratada por processo licitatório. Esta era uma reivindicação muito antiga da comunidade, de 30 anos, e contempla 10 vias que estavam bastante deterioradas.

O serviço iniciou pela Rua Jamil Scaff, da Rua Leontina na Conceição Gaion até a Rua João da Silva Godoi, onde está previsto 3.461,10 metros quadrados de recape. Também receberão a recuperação asfáltica as vias: Rua Leontina da Conceição Gaion, da Rua Gomes Santiago à Avenida Jamil Scaff; Rua João da Silva Godoy, da Av. Jamil Scaff à Rua Leontina da Conceição Gaion.

Também a Rua Leci Suzana Garcia, da Rua Manoel de Oliveira, mais 30 metros; Rua Custódio Tavares da Silva, da Rua Leontina da Conceição Gaion até a Rua Manoel de Oliveira; Rua Odila Alves Pedra, também da Rua Leontina da Conceição Gaion à Rua Manoel de Oliveira; ruas Eliseu Costa, Antônio Mota Cruz e Francisco Vitor da Silva ambas da Rua Manoel de Oliveira à Rua João da Silva Godoy; e Rua Manoel de Oliveira, da Avenida Jamil Scaff até a Rua João da Silva Godoy.

Ao todo, estas vias receberão 16.374 metros quadrados de recape asfáltico e a previsão de término do serviço é neste sábado (19). O investimento é de R$ 455 mil, recursos municipais, e a empresa que está executando o trabalho é a Gaissler Engenharia.

O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, disse que o José Bonifácio é um conjunto habitacional da COHAB, com 188 unidades residenciais, entregue em 1990. “Deste que foi inaugurado, há 30 anos, o conjunto não havia passado por processo de recape, por isso as ruas estavam muito deterioradas. Agora, praticamente será feito o recapeamento completo do bairro, melhorando muito as condições de vida da comunidade, já que isso garantirá mais segurança aos moradores que eram prejudicados pela passagem de veículos, buracos e pedras na pista”, frisou.

Verçosa contou ainda que havia muita demanda, na Secretaria de Obras, pedindo melhorias nas rua do conjunto. “Até então a Prefeitura só tinha executados medidas paliativas, como o serviço de tapa-buracos, mas agora, com o programa de reperfilagem e recapeamento que o município está desenvolvendo, estamos resgatando uma dívida histórica, pois há muitos anos as ruas da periferia da cidade não eram pavimentadas”, enfatizou.

