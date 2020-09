Conselho da Mulher Empresária da ACIL arrecada fraldas geriátricas em sensibilização ao Dia do Idoso

Uma campanha social marca o cronograma de atividades do Conselho da Mulher Empresária da ACIL neste mês de setembro. Em parceria com o Núcleo de Negócios em Arquitetura (IARQ), do Programa Empreender, o CME arrecadará fraldas geriátricas (TAM G), que serão destinadas aos idosos do SPS LAR dos Vovôs e Vovózinhas.

Atualmente, o espaço atende 67 idosos, que utilizam, em média, 9.000 fraldas por mês. A ação é proposta em sensibilização ao Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade, comemorado em 1º de outubro.

Quem quiser contribuir, pode encaminhar o donativo à ACIL (Rua Minas Gerais, 297 – 1º andar) ou levar no Contato Work (Rua Fernando de Noronha, 956). A campanha receberá doações até o dia 10 do próximo mês e a entrega das fraldas ao Lar será realizada na terceira semana de outubro.