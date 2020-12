Conselho do Trabalho terá eleição para vagas remanescentes

Há três vagas para conselheiros na bancada de Trabalhadores; entidades representativas devem se inscrever até 21 de dezembro

O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER) está recebendo indicações para eleição complementar de novos membros. Há três vagas remanescentes na bancada de Trabalhadores, que não foram preenchidas na IV Conferência Municipal do Trabalho, realizada em 8 de dezembro. As candidaturas podem ser enviadas até 21 de dezembro, ao meio-dia, para o e-mail cmter.trabalho@londrina.pr.gov.br; e a votação será à tarde, no mesmo dia.

Para este segmento, podem votar e concorrer sindicatos, organizações e demais entidades representativas dos trabalhadores. As instituições interessadas em fazer parte do CMTER durante o mandato 2021-2024, que deve iniciar em janeiro, devem indicar um representante para vaga de titular e outro para suplente.

No ato da inscrição, o e-mail deve conter em anexo o RG e CPF dos candidatos, titular e suplente, ou qualquer documento oficial de identificação com foto que contenha esses dados. E no corpo do e-mail, a instituição deve indicar, de forma expressa, qual dos candidatos será titular e qual será suplente, bem como a entidade a ser representada.

O integrante da Comissão Eleitoral do CMTER, Rogério de Paula Santos, explicou que a eleição ocorrerá na tarde do dia 21 de dezembro, caso o número de candidaturas seja superior ao número de vagas (três). “Se o número for igual ou menor ao número de vagas, todos os inscritos serão automaticamente eleitos”, citou.

Em caso de eleição, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a votação será virtual, com Formulários Google. “Poderão votar apenas entidades integrantes desta bancada, ou seja, representantes dos trabalhadores”, complementou Santos.

A íntegra do edital de convocação, para a eleição complementar do CMTER, pode ser conferida no Jornal Oficial do Município, edição nº 4.229.

NCPML