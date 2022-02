Conselho Municipal da Juventude realiza eleição complementar para novos membros

Ao todo, há dez vagas disponíveis para diversos segmentos da sociedade civil; novos conselheiros irão compor a gestão 2022-2024 do órgão

Com o objetivo de preencher vagas em aberto para a gestão do biênio 2022-2024, o Conselho Municipal de Políticas para a Juventude (Comjuve) realiza, neste sábado (19), uma eleição complementar para a escolha de novos integrantes do órgão. O encontro irá ocorrer a partir das 11h, presencialmente no auditório da Prefeitura de Londrina, localizado no segundo andar da sede administrativa municipal, na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.

Esta etapa tem como intuito completar composição de representantes da sociedade civil do Comjuve, que hoje está com 11 dos 21 conselheiros já eleitos, abarcando diferentes segmentos. O primeiro processo eleitoral para a gestão dos próximos dois anos foi realizado em novembro de 2021, durante a 5ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, encontro que envolveu a participação de estudantes e representantes de diferentes segmentos, lideranças religiosas e autoridades locais, incluindo vereadores.

Desde então, estão abertas dez vagas para a sociedade civil, nos seguintes segmentos Cultural, Comunitário, Rural, Negro, Ensino Superior, Instituições de Ensino Fundamental/Médio, Prestadoras de Serviços Afetos à Juventude, e Segmento Sindical. Outros 21 conselheiros do Comjuve serão indicados, posteriormente, pelo poder público municipal.

A eleição respeitará todas as medidas sanitárias e de segurança relativas à pandemia de Covid-19, incluindo a obrigatoriedade de máscara protetora, uso de álcool em gel e distanciamento adequado.

O atual vice-presidente do Comjuve, Átila Castello Vaqueiro, reforçou o convite aos jovens de Londrina para que busquem conhecer o trabalho do Comjuve e possam fortalecer a atuação do grupo na cidade. “É fundamental uma participação ampla, diversificada e efetiva, que contemple diferentes segmentos da sociedade. O conselho é um espaço inclusivo para debates e levantamentos de possibilidades referentes às políticas públicas direcionadas à juventude londrinense. Nessa eleição, o diferencial é que as pessoas interessadas em se tornar conselheiras podem escolher o segmento que deseja representar, sem necessariamente ser alguém indicado por uma instituição ou entidade, devendo, claro, ter atuação ou proximidade com a área em questão”, afirmou.

O conselheiro também informou que o órgão busca fechar o novo quadro de membros para dar início às reuniões ordinárias e atividades regulares em 2022. “Tão logo seja possível preencher as vagas restantes, será escolhida a próxima diretoria do órgão e empossados os conselheiros, para início do calendário oficial de reuniões. Os conselheiros já eleitos se mobilizaram para divulgar a eleição complementar e incentivar, junto aos seus segmentos, mais pessoas a participarem”, contou.

Quem precisar de informações adicionais ou tiver dúvidas sobre o Comjuve e este processo eleitoral, pode entrar em contato pelo número (43) 99972-4786.

Sobre o Comjuve

O Conselho Municipal de Políticas para a Juventude (Comjuve) é um órgão democrático e inclusivo, com atuação de caráter consultivo, deliberativo, avaliador e fiscalizador.

Entre as atribuições dos conselheiros municipais estão a fiscalização do cumprimento da legislação voltada para a juventude e a implementação de políticas públicas da juventude; o assessoramento do Poder Executivo na elaboração dos planos, programas, projetos e ações; e o estabelecimento de prioridades e fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais destinados às políticas sociais relacionadas à juventude.

