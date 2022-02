Construção do Centro Estadual de Educação Profissional será retomada em Londrina

Paralisada há mais de sete anos, obra do governo estadual agora será realizada com investimento de mais de R$ 15 milhões; implantação irá ocorrer na zona norte, em terreno doado pela Prefeitura

O Governo do Paraná reiniciará as obras de construção do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) de Londrina, na região norte da cidade. Na semana passada, em 17 de fevereiro, foi homologado o processo licitatório aberto pela Concorrência Pública nº 143/2021, viabilizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). A empresa vencedora do certame, contratada para executar os serviços, é a Construtora Danilo Bandeira Ltda, de Cascavel. O valor total orçado para as obras é de R$ 15.195.980,36.

Após finalizada a licitação, haverá agora a assinatura do contrato com a empreiteira e, na sequência, será assinada a ordem de serviço autorizando o início da construção do CEEP de Londrina. A implantação da unidade irá ocorrer em um terreno doado pela Prefeitura ao governo estadual, em 2009, por meio da Lei nº 10.746, que autorizou a cessão de uma área de terras de 12 mil m², localizada no Jardim Catuaí, região norte. Este Centro será instalado na rua Guilhermina Lahman, continuação da rua Angelina Ricci Vezozzo, esquina com a rua Lino Sachetin.

O CEEP de Londrina terá capacidade para atender até 900 estudantes, em até três turnos, com a oferta de cursos técnicos necessários às demandas dos arranjos locais de produção. O projeto terá uma área construída de mais de 6,5 mil m² e dividida em quatro blocos. No total serão 12 salas de aula, área administrativa, cozinha, refeitório, biblioteca, banheiros, ginásio coberto, laboratórios especiais, guarita e passarela.

A obra do CEEP teve início em 2013, mas após executar cerca de 19% do previsto em contrato, a empresa responsável abandonou em 2014. Em fevereiro de 2015, as obras foram totalmente paralisadas. Para a retomada, foram necessários a atualização de projetos e a realização de uma nova licitação. A iniciativa foi determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, parar que fossem finalizadas todas as obras escolares que foram paralisadas em gestões anteriores.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, acompanhou, naquele período, o início da implantação das unidades do CEEP no Paraná, quando exercia cargo de deputado federal. “Pude ver a implementação do programa do governo federal chamado Brasil Profissionalizado, com quem o Governo do Paraná mantém convênio para viabilizar essas construções de escolas profissionalizantes no estado. Mesmo depois de ter sido deputado, estive várias vezes em Curitiba para dialogar com o pessoal do Fundepar, porque este projeto do CEEP era uma ação estratégica para Londrina e região. A obra infelizmente foi paralisada e o local acabou ficando abandonado por muitos anos, mas agora teremos este importante investimento de R$ 15 milhões para retomar a construção de uma unidade que será um importante ativo para a região norte”, enfatizou.

Canziani acrescentou que uma escola profissionalizante beneficiará muitas pessoas, permitindo a formação de mão de obra para atender ao mercado regional. “O projeto do governo estadual construirá várias unidades pelo estado. Para Londrina, trata-se de uma conquista significativa. A previsão é que, no mês de março deste ano, o governador venha para Londrina para oficializar o início das obras do CEEP Londrina. A expectativa é grande em torno deste empreendimento”, afirmou.

O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, celebrou a retomada das obras da escola profissionalizante em Londrina. “Ficamos muito felizes em ver essa construção recomeçar na cidade, sabendo que o terreno onde haverá as obras, cedido lá atrás pelo Município, será utilizado para o fim devido. Este anúncio do Estado é muito importante, e o aspecto principal é que o CEEP vai proporcionar benefícios educacionais para a população londrinense”, comentou.

No final de 2021, o governo estadual havia divulgado os editais de licitação para retomar as construções dos CEEP, além de Londrina, em Maringá e Medianeira. Para as três unidades, o investimento previsto foi de R$ 45 milhões. Outras quatro unidades, já com as obras em andamento, ficam em Diamante do Norte, Campo Largo, Ibiporã e Colorado.

