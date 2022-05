Construtora abre vagas de estágio para Londrina

As inscrições para o programa #ConstruindoTalentos, do Grupo A.Yoshii, estão abertas até o dia 25 de maio

O #Construindo Talentos, programa de estágio do Grupo A.Yoshii, está com inscrições abertas para os universitários que queiram fazer parte de uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

Ao todo, são 20 vagas para atuação nas construtoras A.Yoshii e Yticon, nas áreas de Finanças, Recursos Humanos, Marketing, Comercial e Engenharia Civil. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de maio e os selecionados passarão por um processo seletivo com etapas de entrevistas e testes a partir do dia 26 de maio. A divulgação dos resultados e o início do programa será em julho.

O programa #Construindo Talentos foi lançado em 2021 e apresenta diferenciais como Job Rotation, no qual os estagiários poderão conhecer e aprender os subsistemas da área de ingresso, ampliando a visão de negócio e experiência profissional, e a Trilha de Conhecimento, que promove experiências complementares para o processo de aprendizado e desenvolvimento de competências.

“No programa de estágio, os participantes irão acelerar o desenvolvimento profissional em um ambiente saudável, ampliar a visão de negócio e a rede de contatos, além de terem a oportunidade de fazer carreira dentro do Grupo”, comenta a psicóloga do Grupo A.Yoshii, Thayse Schery.

Ana Paula Cavalaria participou do programa Construindo Talentos e, hoje, é assistente de RH. “O estágio foi edificante. Estou há dez meses no Grupo A.Yoshii e tive a oportunidade de conhecer várias áreas e aprender com excelentes profissionais através do Job Rotation. Desenvolvi plenamente minhas capacidades profissionais e como pessoa, além de colocar em prática o que aprendi na graduação. Me apaixonei ainda mais pela área que escolhi seguir e tive a honra de ser efetivada”, diz.

Os benefícios do programa incluem bolsa estágio, assistência médica e odontológica, vale transporte, seguro de vida, café da tarde, fruit day, parcerias com universidades e estabelecimentos, férias remuneradas, refeitório e academia no local de trabalho.

O gerente de Recursos Humanos, Vitor Shiroma, começou na A.Yoshii como estagiário, há dez anos. “Tive oportunidades de aprendizado nos subsistemas da área de recursos humanos, além de ter recebido o desafio de vivenciar o dia a dia das obras corporativas. Essas experiências impulsionaram meu desenvolvimento profissional e pessoal”, afirma.

O Grupo A.Yoshii, referência em construção civil no Brasil há mais de 50 anos, acaba de ser premiado com a segunda colocação na categoria Saúde e Segurança no Trabalho de Empresas de Grande Porte, no Prêmio Sesi de Melhores Práticas em Segurança, Saúde e Bem-estar, realizado em parceria com a consultoria Great Place to Work (GPTW).

Pré-requisitos

Para se candidatar, os interessados devem ter formação prevista entre junho de 2023 e junho de 2024, e disponibilidade para estagiar em Londrina, de 4 a 6 horas por dia. Não é necessário ter experiência profissional. Para mais informações, acesse talentos.ayoshii.com.br/