Corrida virtual do Dia C movimenta Londrina neste fim de semana

Unimed Londrina, Integrada e Sicoob realizam em parceria evento em comemoração ao Dia do Cooperativismo

Em comemoração ao Dia do Cooperativismo (Dia C) e para valorizar uma vida mais saudável e responsável socialmente, as cooperativas Unimed Londrina, Integrada e Sicoob realizam juntas a corrida virtual do Dia C neste fim de semana.

A prova poderá ser realizada neste sábado ou domingo (3 e 4), no horário e percurso que o candidato desejar. Na data escolhida, o atleta correrá a distância selecionada na inscrição, registrará o tempo da sua prova por meio de um aplicativo de corrida e validará seu desempenho enviando o print do resultado do app ao QR Code ou link disponibilizado no número de peito.

Para categoria adulta, serão 5 km (iniciante), 10 km (avançado), 21 km (meia-maratona) e 42 km (maratona) de distância. Já para as crianças, 800 metros.

O evento também é destinado aos pets. Uma inscrição especial com direito a bandana no kit foi disponibilizada para os interessados. E falando em pet, a Mel, a mascote querida do Sicoob, também marcará presença em um dos dias da corrida.

A organização vai disponibilizar vários pontos de hidratação e cobertura fotográfica durante a corrida para os atletas aproveitarem ao máximo a experiência. Os pontos estarão no:

- Aterro Lago Igapó: ponto de hidratação e fotógrafo das 6h30 às 9h30;

- Parque Tauá (próximo à Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR): ponto de hidratação e fotógrafo das 6h30 às 9h30;

- Zerão: fotógrafo das 6h30 às 9h30.

Com objetivo de promover a responsabilidade social, o evento vai destinar os valores das inscrições e os alimentos doados pelos atletas para instituições beneficentes de Londrina e região.

Asimp/Unimed