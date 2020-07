Nesta quarta-feira (14), às 14 horas, será realizada reunião pública remota com o seguinte tema: "Covid-19 em Londrina: diagnósticos, protocolo de atendimento e número de mortes”. O evento será coordenado pelas comissões de Seguridade Social e de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização da Câmara de Londrina.

Entre os participantes confirmados estão: Nilza Maria Diniz, professora do departamento de Biologia Geral do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e que integra o Comitê Mundial Emergencial de Ética para a Pandemia da covid-19; Laércio Ceconello, médico plantonista da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, referência para atendimentos a casos graves de covid em Londrina e líder do grupo Paraná Vencendo a Covid no norte do Paraná; e Ronaldo Campos Hallal, infectologista da Santa Casa de Porto Alegre e membro do comitê da Sociedade Riograndense de Infectologia para covid-19. Também foi convidado Felippe Machado, secretário municipal de Saúde de Londrina.

A reunião temática será transmitidas pelo www.cml.pr.gov.br, pelo youtube.com/camaralondrina e pelo facebook.com/camaralondrina.

Asimp/CML