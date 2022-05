Crea-PR dá voz aos profissionais em Londrina

A Regional Londrina do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) realiza nesta quarta-feira (4), das 18h30 às 20 horas, a Reuniões Preparatórias de Inspetoria (RPI), em Londrina. O objetivo é que os profissionais participem das reuniões e contribuam com propostas para melhorias ou mudanças na legislação e nos processos que regem as atividades vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

Conforme o gerente regional de Londrina do Crea-PR, Edgar Tsuzuki, as propostas coletadas nas RPIs serão analisadas no 11º Congresso Estadual de Profissionais, que acontece em julho, em Foz do Iguaçu, e homologadas durante o 11° Congresso Nacional de Profissionais (CNP), em Goiás. "O Congresso de Profissionais, em suas diversas etapas - local, regional, estadual e nacional - proporciona aos profissionais um espaço democrático para o aprofundamento dos debates em relação a diversas propostas que visam o aperfeiçoamento da legislação profissional", afirma.

A reunião será realizada na sede do Crea-PR, que fica na avenida Duque de Caxias, 630. Para participar das reuniões é preciso se inscrever no site: www.crea-pr.org.br/eventos.

Asimp/Crea-PR