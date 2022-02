Crianças carentes da zona rural recebem materiais escolares arrecadados pela GM

Agentes da Patrulha Rural e do Grupamento Escolar atenderam as crianças da escola municipal do distrito de Irerê, zona sul

Guardas municipais da Patrulha Rural e do Grupamento Escolar realizaram uma ação social voltada a crianças carentes do distrito de Irerê, zona sul de Londrina, ontem (7).

Enquanto realizava patrulhamento preventivo pelo distrito, no final do mês de janeiro, a equipe da Guarda Rural recebeu informações de que algumas crianças estariam com dificuldades para conseguir os materiais escolares do ano letivo de 2022.

Sensibilizados, os guardas se mobilizaram e, de forma voluntária, conseguiram arrecadar e entregar os materiais e algumas mochilas escolares para as crianças da Escola Municipal Professora Aracy Soares do Santos.

Milena de Oliveira Monteiro, mãe de um dos alunos, agradeceu a ação. “Achei muito linda a atitude dos guardas, e meu filho adora todos eles. Acredito que essa ação é muito importante”, disse.

O supervisor da Guarda Rural, Diego Ribeiro, destacou a importância do trabalho comunitário que tem sido feito há alguns anos, com o objetivo de aproximar a população dos agentes. “Através desta linha de trabalho, identificamos os problemas da população e buscamos ajudar as pessoas e incentivar outras pessoas a doar um pouco de si, quando possível. Agradeço aos amigos que colaboraram para essa ação, em especial o pessoal da coordenação distrital”, pontuou.

NCPML