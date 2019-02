Cruzamento na Santa Terezinha ganha rotatória

Implantação da melhoria deve durar cerca de 30 dias; nesse período, as ruas Flor de Jesus e Walter Oldemburgo permanecerão interditadas

O cruzamento entre as ruas Santa Terezinha, Santa Adelaide, Santa Rosa, Flor de Jesus e Walter Oldemburgo, no Conjunto Pindorama, região leste de Londrina, estará parcialmente interditado a partir desta quarta-feira (6). O bloqueio, que deve durar cerca de 30 dias, ocorre em virtude do início das obras de construção de uma rotatória no local. A intervenção tem por objetivo amenizar os problemas viários registrados na área, que se encontra em declive e abriga nas proximidades a instituição filantrópica Meprovi Pequeninos.

Com o começo das atividades, não será mais possível cruzar a Santa Terezinha a partir das ruas Flor de Jesus e Walter Oldemburgo. Assim, quem deseja transitar entre o Pindorama e a região da Vila Ricardo e do Jardim Sérgio Antônio terá de fazer o acesso pelas avenidas Theodoro Victorelli e Santa Mônica.

A implantação da rotatória, custeada por uma universidade particular, acontece como contrapartida à instalação do campus da instituição na região leste. Além do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), na proposição do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a iniciativa tem contribuição da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) também integra a ação como supervisora dos trabalhos de pintura viária e colocação de placas.

Ascom/CMTU