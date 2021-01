Cultura disponibiliza agenda virtual com diferentes atividades

A programação cultural desta etapa corresponde ao período de 20 a 27 de janeiro, com uma série de atrações ao público

Foi divulgada, na quarta-feira (20), a nova edição da agenda Virada Cultural. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) traz um compilado de atividades culturais on-line ao público. Os interessados podem acessar o material pelo portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/agenda-cultural. Quem preferir, pode receber a agenda por e-mail, podendo telefonar para (43) 3371-6606 ou enviar o pedido diretamente para o e-mail acaocultural@londrina.pr.gov.br.

Esta etapa da programação cultural ficará disponível até o dia 27 de janeiro e contará com oficinas, clube de leitura, bate-papo, debates, podcast, experimento cênico, cineminha, feira de livros, shows e cursos.

Atividade presencial

O Sesc Cadeião Cultural irá promover uma feira de livros para a população. As obras poderão ser doadas, emprestadas ou trocadas por outros títulos. Para outras informações basta acessar o link https://www.sescpr.com.br/atividade/troca-de-livros-no-cadeiao-23-01-2021-1000/.

Atividades on-line- A REDARTE/RJ irá lançar o portal de buscas “Arte sem fronteiras: bibliotecas em rede”. A iniciativa busca gerar um instrumento de apoio à pesquisa de estudantes, pesquisadores e demais interessados em artes. Para participar basta acessar o link https://www.youtube.com/channel/UCnY1RIAR0f4BchWnOzdztzw.

Continua disponível o espetáculo “Lambreta e Mereceu: isolados”. Os palhaços da Vila Cultural Triolé desenvolveram uma história com trapalhadas, bagunça e cuidado um com o outro mesmo a distância. A apresentação está disponível no Youtube, para assistir basta acessar o link https://youtu.be/FHgmWKCri1A.

Oportunidades

O Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD) continua com as inscrições abertas para solicitações de empréstimo e utilização de equipamentos de captação de imagem, som e edição. Para solicitar o empréstimo acesse o link http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-londrina-sec-cultura.

Infantil

Neste sábado (23), o Sesc Cadeião Cultural promoverá uma contação de história que será seguida de uma oficina de montagem de fantoche para as crianças. Os interessados em participar deverão ligar no (43) 3572-7719.