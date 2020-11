Cultura divulga nova programação da agenda Virada Cultural

Atividades on-line ficarão disponíveis até a próxima quarta-feira (3)

Foi divulgada, na quarta-feira (28), a nova programação da agenda Virada Cultural. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e busca gerar opções de lazer e entretenimento a população em tempos de isolamento social, por conta do novo coronavírus. O material completo pode ser acessado pelo Portal da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br/plataforma-londrina-cultura. Quem preferir pode receber por e-mail, basta telefonar para (43) 3371-6606 ou enviar o pedido para o e-mail acaocultural@londrina.pr.gov.br.

Lançamentos

A décima edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina- ECOH começa neste sábado (31). As atividades buscam incentivar a cultura e leitura. Todas as atrações serão feitas de forma remota, com transmissão on-line pelo site https://ecoh.art.br/.

A Usina Cultural tem a programação on-line durante a pandemia. Nesta nova etapa, será oferecida uma exclusiva mostra de vídeos experimentais produzidos pelos grupos e artistas residentes e parceiros do espaço. O material pode ser conferido na Plataforma Londrina Cultura.

Oportunidades

Estão abertas as inscrições para os editais de credenciamento no programa “Londrina: Cultura faz História”. A ação integra a programação de distribuição de fomento da Lei Aldir Blanc no município de Londrina. Para ter acesso aos benefícios, é necessário o cadastro no Londrina Cultura.

Ainda em Oportunidades, o programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na modalidade EAD. Há também um curso de concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamentos oferecido pela Escola Virtual.

Infantil

A criançada poderá se divertir com as aventuras do canal da Vovó Fofuxa. A professora, artista e contadora de história Eloiza Torres traz contos e receitas, com abordagens e formas lúdicas, em seus vídeos publicados no Youtube. Nesta semana, as narrações serão Vovó Fofuxa conta “Xô Covid 19”, história autoral da artista, Vovó participando do clip “ O rei leão”, do grupo Hugo Golçalves e amigos do HC de Londrina e “Vovó Fofuxa ensina a fazer queijadinha”.

Haverá também contação de história no Canal Clube da Va. A professora, atriz e contadora de história, Vanessa Cretuchi, disponibiliza no Youtube vídeos que vem produzindo nesse período de quarentena. Na ocasião, o tema será “Halloween – Contação de Histórias – Condomínio dos Monstros”.

Isabely Alexandra/NCPML