Cultura divulga primeira agenda de atividades on-line de 2021

Programação conta com atrações diversas e corresponde ao período de 6 a 13 de janeiro

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou, na quarta-feira (6), a primeira agenda de atividades on-line do ano. A iniciativa propõe opções de lazer e entretenimento em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus. O material completo pode ser acessado pelo portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/agenda-cultural. Quem preferir, pode receber a agenda por e-mail, bastando telefonar para (43) 3371-6606 ou enviar o pedido para o e-mail acaocultural@londrina.pr.gov.br.

A programação cultural ficará disponível até 13 de janeiro e, nesta oportunidade, contará com leituras em grupo, oficinas, bate-papo, debates, show, podcast, música, experimento cênico, exposição multissensorial, acervo on-line e cursos.

Infantil

A criançada poderá se divertir com o Clube Kids Cadeião, em uma programação que abrange leituras, oficinas, cineminha e brincadeiras. As atividades acontecem toda sexta-feira e para se inscrever basta ligar no (43) 3572-7700. (link https://www.sescpr.com.br/atividade/sextou-na-biblio-08-01-2021-a-29-01-2021-1430/)

Lançamentos

O Cine Club Literário Cadeião está realizando encontros para debater filmes do diretor, Frederico Felini. Nesta oportunidade será apresentada a obra “Os Boas Vidas”. Narrativa conta a história de um grupo de amigos que vive em farras e tem suas vidas alteradas quando um deles é obrigado a se casar. Acesso pelo link https://www.sescpr.com.br/atividade/cineclube-literario-cadeiao-os-boas-vidas-12-01-2021-1900/

O grupo Caos e Acaso de teatro, em parceria com a Fábrica de Teatro Oprimido lançou um experimento cênico da obra “A última chuva do prisioneiro”, de Mia Couto. A narrativa conta a história de um preso condenado à pena de morte que faz seu último pedido: tomar um banho de chuva. Confira pelo endereço https://www.youtube.com/watch?v=2dyl59cldbY&feature=youtu.be

Oportunidades

O programa Saber Museu oferece seis cursos gratuitos na modalidade EAD. Para outras informações acesse o site https://sabermuseu.museus.gov.br/. Há ainda, cursos destinados a agentes culturais oferecidos pela Escola Virtual, no link https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248

