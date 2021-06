Cultura realiza oficinas de orientação para interessados no Promic

Iniciativa é gratuita e objetiva facilitar e democratizar a participação nos editais abertos; estão programados três encontros, nos próximos dias

A Secretaria Municipal de Cultura abriu uma agenda de oficinas de orientação para o planejamento e elaboração de projetos visando os editais do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), com o objetivo de facilitar e democratizar a participação nos editais abertos.

As oficinas são gratuitas e serão realizadas pela internet. A transmissão se dará pela plataforma Google Meet e terá duração de 2h30. Os interessados em participar devem se inscrever pelo telefone (43) 3371-6612. Os encontros serão realizados nesta quinta-feira (10), das 19h às 21h30, na segunda-feira (14), das 14h às 16h30, e no dia 17 deste mês, das 19h às 21h30. Foram disponibilizadas 15 vagas por oficina e todas têm o mesmo conteúdo, pois são para turmas diferentes.

O coordenador do programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, Valdir Grandini, ministrante da iniciativa, diz que a ideia é tirar dúvidas, discutir ideias e caminhos culturais. “Estes cursos vão auxiliar no planejamento e elaboração de projetos culturais, colaborando com os produtores culturas, artistas e comunidades, a fim de desenvolver, entre este público, um potencial de elaboração de projetos, facilitando a participação nos editais”, explicou.

Segundo Grandini, as oficinas oportunizam uma conversa direta com os proponentes, além de tirar dúvidas sobre os editais. “Falamos sobre as prioridades e damos orientações de caminho da política cultural que estamos implantando em Londrina. Com esta orientação, os projetos ganham planejamento e qualidade. Sempre digo que uma boa ideia não é um projeto e sim a semente dele. Para se tornar um projeto, é necessário elaborar com planejamento, por isso a importância destas orientações” apontou.

Grandini também informou que, além destes cursos, outros já estão sendo realizados e que sempre que os segmentos e comunidades solicitarem estas oficinas de orientação, a Secretaria de Cultura vai realizar.

Promic 2021

A Prefeitura de Londrina lançou, no dia 21 de maio, os três primeiros editais do Promic 2021, que perfazem investimento total de R$ 2,5 milhões (Projetos Estratégicos; Bolsas Saberes, Fazeres; e Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural, Identidades). E no dia 31 de maio, lançou o primeiro edital do Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, cujo investimento é de R$ 600 mil. O objetivo é viabilizar a realização de projetos de organizações culturais, artistas, produtores de cultura e comunidades de Londrina.

