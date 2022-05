Curso da CMTU atende moto grupo feminino em Londrina

Ação compõe o cronograma de atividades do Maio Amarelo, mês dedicado à sensibilização para o índice de mortos e feridos no trânsito

Neste sábado (21), a partir das 8h, no Tiro de Guerra (TG), a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) recebe cerca de 15 mulheres, do grupo Pilotas Londrina, para mais uma edição do curso de pilotagem defensiva para motociclistas.

A atividade, que integra a programação do Maio Amarelo, tem como objetivo aprimorar os conhecimentos e habilidades práticas das participantes, capacitando-as para lidar com os imprevistos e situações adversas encontradas nas ruas.

Além de noções de equilíbrio e reflexo, técnicas de frenagem, comportamento em curvas e saída de rampas, entre outros tópicos, os exercícios propostos darão prioridade à segurança em retas e conversões.

Curso

O treinamento para motociclistas oferecido pela CMTU foi iniciado em abril do ano passado. Voltada a pilotos habilitados na categoria A e com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, a formação atende tanto motociclistas comuns quanto empresas interessadas na capacitação de funcionários.

Para participar, o interessado deve acessar o site da CMTU, clicar no menu “Trânsito” e, em seguida, preencher o formulário disponível na opção “Educação no Trânsito” / “Requerimentos”.

Mulheres motociclistas

Fundado em setembro de 2019, o Pilotas Londrina se apresenta como o primeiro moto grupo feminino da cidade. A associação é composta, atualmente, por 65 mulheres que utilizam veículos de altas cilindradas.

O propósito principal da turma é reunir e integrar as motociclistas londrinenses, com a intenção de tornar os encontros, viagens e passeios bate e volta mais fáceis, seguros e prazerosos.

