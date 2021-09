Curso de instalação e manutenção de ar-condicionado está com inscrição aberta

Inscrição vai até quarta-feira (22) e deve ser feita pelo site https://bit.ly/InscricaoRefrigeracao; capacitação terá parte on-line e presencial e começa no dia 27 de setembro

Para aqueles que estão em busca de uma nova profissão e de uma perspectiva para o seu futuro profissional, o Programa Carretas do Conhecimento está trazendo uma oportunidade: o curso de instalação e manutenção de aparelho de ar-condicionado. A formação é totalmente gratuita e terá três turmas com 25 vagas cada.

O curso é oferecido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, e executado pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As aulas começam no dia 27 de setembro e será respeitada a ordem de inscrição para formar as turmas. As inscrições vão até quarta-feira-feira (22) e devem ser feitas pelo link https://bit.ly/InscricaoRefrigeracao. É importante preencher e conferir as informações do formulário, pois será por meio delas que o Senai entrará em contato com os alunos.

São três opções de horário para realizar o curso: das 12h30 às 15h30; das 15h45 às 18h45; e das 19h45 às 22h45. No momento da inscrição é preciso enviar uma foto dos documentos pessoais e um comprovante de residência. Os documentos são obrigatórios para efetivação da matrícula.

Serão 80 horas de curso, sendo 60 em ambiente virtual e 20 no formato presencial. A primeira parte será com as aulas on-line. Os alunos que não tiverem acesso à internet receberão um chip com pacote de dados para fazer o curso, mas é preciso ter o aparelho celular.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, essa é mais uma chance de construir uma carreira de sucesso. “O Programa Carretas do Conhecimento já transformou a vida de milhares de pessoas. Entregar um curso completo, em uma área na qual existe uma demanda enorme, com uma entidade de referência como o Senai, formando mão de obra qualificada, é dar, ao trabalhador, a ferramenta que ele precisa para se desenvolver”, pontuou.

Santos destacou ainda a importância da parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. “Na semana passada estávamos em um momento de celebração, entregando os certificados das formandas em costura industrial pelo Programa. Hoje, estamos lançando mais um curso. Esse é um exemplo de que quando as diferentes esferas do poder público somam esforços para construir soluções os resultados são concretos. Agradeço à Sejuf pela confiança e parceria que se fortalece a cada dia”, comemorou o secretário.

