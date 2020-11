Curso sobre violência doméstica e familiar está com inscrições abertas

Focado no enfrentamento da violência contra a mulher, a atividade será realizada on-line de 25 de novembro a 10 de dezembro

Continuam abertas as inscrições para o curso on-line “Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: conhecer para enfrentar”. Realizado pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, o curso será ofertado em formato virtual, por meio da Escola de Governo da Prefeitura de Londrina. Ao todo, o treinamento possui 40 horas de carga horária e poderá ser acessado de 25 de novembro até o dia 10 de dezembro.

As inscrições também são on-line e devem ser feitas no site da Escola de Governo/PML. A Chave de Inscrição é “VDFCM-2020”. Em caso de dúvidas ou dificuldades, basta entrar em contato pelo e-mail atendimentoavapml@gmail.com ou pelo telefone (43) 3372-4567.

As tutoras do curso são profissionais da SMPM, que já atuam na rede de proteção à mulher em Londrina. Os módulos abordados incluem os temas definição de violência; formas de violência contra a mulher; dificuldades de romper a violência; a rede de proteção à mulher de Londrina; e medidas protetivas.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Hiroe Doy Fernandes, o curso é aberto a toda comunidade e integra o calendário dos “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. A campanha ocorre todos os anos e tem como destaque os dias 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

“Durante essa gestão, a SMPM teve como uma de suas principais ações de enfrentamento à violência contra a mulher levar a informação para a sociedade londrinense. Nosso intuito é que as mulheres possam reconhecer quais são as formas de violência, onde procurar ajuda, o que são medidas protetivas, os seus direitos, enfim, informações necessárias para que elas consigam romper e superar o ciclo da violência doméstica”, destacou a secretária municipal.

Os participantes do curso que estiverem regularmente inscritos terão direito a um certificado, emitido pela Escola de Governo/PML.

NCPML