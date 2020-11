Debate on-line abre programação do Mês da Consciência Negra em Londrina

“Mulherismo Africana: Aquilombar-se é preciso” será realizado na sexta-feira (13). Em pauta, a emancipação da mulher negra através do resgate ancestral africano

A Plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná e a Gestão Municipal de Promoção da Igualdade Racial promovem, nesta sexta-feira (13), das 19h30 às 21h30, o debate “Mulherismo Africana: Aquilombar-se é preciso”. Realizado no formato live, o evento abrirá a programação do Mês da Consciência Negra, em uma transmissão pelo perfil de Facebook da Plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná (acesse aqui).

A discussão, que será mediada pela psicóloga e integrante da Plenária, Rosane Teodoro, contará com a presença da professora, mestra e doutoranda em filosofia africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Katiuscia Ribeiro; e da militante antirracista, socióloga e mestra em extensão rural, Sonia Ribeiro.

Em pauta, estará a emancipação da mulher negra através do resgate ancestral africano. A intenção é abordar a necessidade de se fazer uma leitura sobre as desigualdades e a desigualdade de gênero, a partir de narrativas filosóficas africanas. Através dessas narrativas, é possível obter uma compreensão maior sobre o impacto da colonização ocidental na vida do povo africano. Sobre isso, a gestora municipal de Igualdade Racial, Fátima Beraldo, frisou que o debate está alinhado a temas atuais. “A mulher negra é um ser político e está inserida nas questões atuais que permeiam a sociedade brasileira e global. Por isso, essa discussão é bastante relevante e enriquecedora”.

A iniciativa tem apoio do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Londrina (CMPIR), Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Cambé (CMPIR/Cambé) e do salão de beleza afro, Wana Black Hair.

Plenária de Mulheres Negras

Fundada em Londrina, em 2018, a Plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná é um grupo, que visa a emancipação da mulher negra e periférica de Londrina e região, através de reuniões e mobilizações que levam o debate racial a todos os espaços.

A iniciativa acolhe mulheres negras de diversos segmentos sociais e conta com uma diretoria- executiva formada por profissionais das mais diferentes áreas. Segundo a educadora, conselheira tutelar e integrante da Plenária, Alexsandra Coudeiro, o objetivo principal do movimento é lutar pela igualdade racial e de gênero. “Nós lutamos por políticas públicas e pela igualdade de direitos da mulher negra e de suas famílias, assim como militamos na luta antirracista ao lado dos demais movimentos negros”, explicou.

Mês da Consciência Negra

Em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a programação do Mês da Consciência Negra será realizada de forma completamente on-line em 2020. Além da live de sexta-feira (13), também haverá atividades nos dias 20 e 25 de novembro e no dia 5 de dezembro. Mais detalhes serão divulgados em breve.

NCPML