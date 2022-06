Debates sobre intolerância religiosa têm inscrições abertas para escolas até sexta (10)

Ação é voltada a alunos do ensino médio e compõe o projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância”; iniciativa conta com patrocínio do Promic

As escolas públicas de Londrina podem se inscrever, até esta sexta-feira (10), para participar dos debates do projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância”, cujo público-alvo são alunos do ensino médio. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por meio do e-mail aarpavilalondrix@gmail.com

Para efetuar a inscrição, através deste contato eletrônico, é necessário que, na mensagem, seja informado o nome do responsável e função na unidade escolar. Além disso, é preciso constar o endereço completo, telefone de contato e ainda a indicação do mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da instituição. Datas e horários serão previamente agendado, em comum acordo.

Conforme as informações do edital, ao todo serão selecionadas cinco escolas públicas, localizadas nas cinco regiões de Londrina. As unidades farão parte de um cadastro único do projeto e serão atendidas por ordem de inscrição

Este projeto, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), também abordará questões como o racismo cultural e a intolerância a linhagens religiosas afro-brasileiras.

Segundo Chris Vianna, professora, produtora cultural e coordenadora-geral do projeto, o debate nas escolas é um dos pontos principais explorados nesta iniciativa. “Partimos do princípio que, por meio de intercâmbios escolares, podemos combater intolerâncias e, consequentemente, estimular a formação cidadã a respeito da Umbanda, cuja matriz é afro-brasileira”, frisou.

Debates, livro e documentário

Além dos debates nas escolas, o projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância” compreende a publicação de um livro com textos do escritor e dramaturgo londrinense, Maurício Arruda Mendonça, fotos de Yashiro Yamasu, além da produção de um documentário sob direção do cineasta Carlos Fofaun.

A proposta tem parceria com o Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades (LERR/UEL), que contribuiu para a construção das ações propostas como forma de combater o problema social da intolerância religiosa. A realização é da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA).

