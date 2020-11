Decoração natalina 2020 trará novidades

LondriNatal deste ano pretende transmitir uma mensagem de força e união, criando uma atmosfera positiva para 2021

O trabalho de montagem da decoração natalina prossegue em Londrina, com o objetivo de deixar a cidade mais bonita e alegre para as festividades do fim do ano. A decoração de 2020 trará novidades, contando com ornamentos e iluminação diferenciados, os quais remeterão a temas como superação, esperança e gratidão.

Segundo a diretora de turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Renata Queiroz, a intenção é criar uma atmosfera positiva para o encerramento do ano, com uma mensagem de força e união. “É uma forma de homenagear a população em geral, que passou por momentos difíceis em 2020; as vítimas do Covid-19 e suas famílias; os médicos e outros profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia”, disse.

Já o diretor-presidente da CODEL, Bruno Ubiratan, ressaltou o alinhamento da iniciativa com os projetos e expectativas da administração municipal para 2021. “Queremos ter um ano de muita esperança, paz e progresso. Estamos trabalhando em várias ações, como o Master Plan e o plano de retomada econômica, e pretendemos que 2021 seja um período de muito desenvolvimento para Londrina”, afirmou.

Nesta edição, o LondrinaNatal contará com nove árvores, espalhadas por diferentes regiões do município. Os enfeites estarão presentes nas avenidas Saul Elkind, Leste-Oeste e Ayrton Senna; Praça da Bandeira (Calçadão); rotatória do Ginásio Moringão; Praça dos Três Poderes (Centro Cívico); Conjunto Cafezal e Jardim Santa Mônica. Além das árvores, o letreiro “Eu Amo o Natal de Londrina”, que fez sucesso no ano passado, foi colocado novamente na Avenida Higienópolis, entre os lagos Igapó I e II.

A instalação da decoração deve estar concluída na próxima segunda-feira (23). Já o acendimento das luzes está previsto para ocorrer no dia 1º de dezembro, em um evento que terá seus detalhes divulgados nos próximos dias. A diretora de turismo da CODEL explicou que as atividades do LondriNatal estarão alinhadas às medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus. “Em 2019, o LondriNatal trouxe uma contribuição importante para a economia londrinense, ajudando a aquecer os setores do comércio e turismo. Nesta edição, nosso objetivo é fazer um evento que seja alegre e envolvente, mas que ao mesmo tempo respeite as regras de saúde e segurança, que são essenciais neste momento”, destacou.

Mapa do LondriNatal

Os responsáveis pela página de Instagram @londrinenses criaram um mapa de Londrina com a localização dos ornamentos de Natal deste ano. Quem quiser conferir a iniciativa pode acessá-la no Google Maps (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1eZU-4DBqgIklr7VjZ_x-vadNOwehugIR&ll=-23.3327261137531%2C-51.137518080761886&z=13). O link para o mapa também está disponível no perfil de Instagram da Codel, na seção biografia.

NCPML