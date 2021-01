Decoração natalina será retirada a partir de segunda-feira

Árvore de Natal do Igapó II permanecerá acesa nas noites de sexta-feira (15) a domingo (17), para que a população possa contemplá-la

A Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), inicia na próxima segunda-feira (18), a retirada das dez árvores de Natal. Iluminadas, elas deixaram as regiões da cidade mais coloridas e animadas durante o Natal.

Conforme estabelecido em contrato, a empresa terá 30 dias para finalizar o desmonte. De acordo com o cronograma (veja mais detalhes abaixo), a remoção vai começar pelas árvores instaladas nas avenidas Santa Mônica e Leste-Oeste. Já a árvore de Natal do Lago Igapó II será o último item a ser retirado. Por isso, ela ainda ficará acesa nas noites desta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), sendo que a população poderá contemplá-la, realizar registros fotográficos e filmagens.

Segundo o diretor-presidente da CODEL, Bruno Ubiratan, a decoração natalina promovida pela Prefeitura de Londrina foi aprovada pela comunidade, e deixa um legado positivo para a cidade. “Ao mesmo tempo em que respeitamos as medidas de saúde e segurança relativas à Covid-19, conseguimos realizar um LondriNatal que aumentou a autoestima da população e fortaleceu o comércio local. Vimos muitas fotos e vídeos publicados pelos londrinenses nas redes sociais, e ficamos felizes pelos elogios recebidos”, disse.

Locais

Em 2020, a decoração de Natal em Londrina contou com dez árvores iluminadas, distribuídas por diferentes regiões, cujos ornamentos remeteram a temas como superação, esperança e gratidão. Além do Lago Igapó II, os símbolos estiveram presentes nas avenidas Saul Elkind, Leste-Oeste, Santa Mônica e Ayrton Senna; praças da Bandeira (Calçadão), dos Três Poderes (Centro Cívico) e Serra das Laranjeiras (Jardim Bandeirantes); rotatória do Ginásio Moringão e Conjunto Cafezal.

Também fez parte da decoração o letreiro Eu Amo o Natal de Londrina,colocado na Avenida Higienópolis, entre os lagos Igapó I e II. No restante do ano, o letreiro permanecerá no mesmo local, mas sua frase será alterada para Eu Amo Londrina.

Cronograma – A decoração natalina será removida na seguinte ordem:

18/01 – Avenidas Santa Mônica e Leste-Oeste

19/01 – Praças da Bandeira e Serra das Laranjeiras (Jardim Bandeirantes)

20/01 – Avenida Saul Elkind e rotatória do Ginásio Moringão

21/01 – Avenida Ayrton Senna e praça dos Três Poderes (Centro Cívico)

22/01 – Conjunto Cafezal

25 e 26/01 – Lago Igapó II

