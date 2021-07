Defesa Civil interdita residência em área de risco de desabamento

O órgão está acompanhando uma rachadura no solo aberta nos fundos do Jardim Santa Joana

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) interditou, nesta semana, uma residência localizada em uma área de risco nos fundos do Jardim Santa Joana, região sul de Londrina. O imóvel está localizado na Rua Alexandre Frossard. Após vistoria, os agentes da Defesa Civil constataram a existência de uma cratera, aberta por conta das águas das chuvas, a menos de dois metros da casa, o que gerou o risco de desmoronamento.

A ação preventiva tem como principal objetivo a preservação da vida. No momento da interdição não havia ninguém no imóvel, pois a antiga moradora desocupou o espaço e, atualmente, está abrigada na casa de outros familiares. A Defesa Civil Municipal juntamente com os demais órgãos públicos segue acompanhando o caso. A central de emergência funciona todos os dias através do número 199. Ligue em caso de necessidade.

NCPML