Defesa Civil municipal realiza vistorias preventivas em viadutos

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), segue realizando vistorias preventivas em Londrina. Na última terça-feira (8), os agentes da Defesa Civil municipal inspecionaram o viaduto da Avenida Dez de Dezembro, no cruzamento com a Avenida Brasília (BR-369), na zona leste.

Os agentes identificaram uma área de risco nas laterais da via, devido ao processo de erosão causado pela ineficiência do sistema de drenagem e da falta de vegetação rasteira nas encostas do viaduto. Após a vistoria, foi elaborado um relatório técnico que será encaminhado aos órgãos competentes para que sejam tomadas as providências, a fim de solucionar o problema encontrado.

No dia 26 de maio, os agentes da Compdec conduziram uma vistoria no viaduto da avenida Dez de Dezembro, na alça de acesso para a zona sul da cidade. A ação foi realizada devido aos registros de deslizamento de terras que aconteceram em decorrência das chuvas nos últimos meses. Na última análise, foi constatada que a vegetação de proteção natural, implantada pelo poder público, foi restaurada. Portanto, não há novos registros de deslizamento.

Uma das principais missões da Compdec é identificar e mapear as áreas de risco de desastres causados por danos humanos, materiais ou ambientais, sempre visando a proteção sistêmica da população.

