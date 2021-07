Defesa Social busca incrementar a segurança de áreas de lazer de Londrina

Em reunião realizada na terça-feira (29), o secretário municipal de Defesa Social e o diretor-presidente da Fundação de Esportes discutiram novas parcerias

A Secretaria Municipal de Defesa Social, através da Guarda Municipal de Londrina, vai promover ações para incrementar a segurança dos espaços públicos destinados ao lazer que estão sob responsabilidade da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Na tarde da última terça-feira (29), o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, esteve reunido com o diretor-presidente da FEL, Marcelo Oguido, para tratar do assunto.

Ramos ressaltou que a Secretaria de Defesa Social é parceira dos demais órgãos da administração nessa e em outras ações. “Nós temos projetos da área de segurança em andamento no Centro Esportivo Maria Cecília, praças da Juventude Norte e Sul, e no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Nossa reunião com o secretário Marcelo Oguido tratou de um projeto de energia sustentável que poderá ser implementado nas instalações do Estádio do Café e Autódromo, e discutimos sobre a segurança dos equipamentos que permanecerão naqueles locais”, informou.

O diretor-presidente da FEL, Marcelo Oguido, destacou o importante trabalho prestado pela instituição. “A Guarda Municipal vem fazendo um trabalho essencial para o nosso município, e a gente não poderia ficar de fora desse projeto. Portanto, estamos iniciando uma parceria importante através da qual a GM fará a diferença na segurança dos espaços públicos da Fundação de Esportes”, pontuou.

A Guarda Municipal realiza patrulhamento preventivo por todos os prédios públicos da Prefeitura de Londrina, incluindo aqueles sob responsabilidade da FEL, como o Moringão, Zerão, Aterro do Igapó e Centro Esportivo Maria Cecília, entre outros. As ações acontecem durante o dia e à noite.

Informar para Proteger

A Defesa Social está investindo em tecnologia para melhorar a segurança das áreas de lazer. Existem várias câmeras nesses espaços, que estão conectadas à central de emergência e monitoramento da Guarda Municipal. Todo o trabalho acontece de forma integrada com as equipes de guardas municipais que estão nas viaturas.

A população pode colaborar com a segurança dos prédios públicos denunciando atos como pichações, vandalismo e circulação de pessoas suspeitas, entre outras situações, pelo telefone 153. O atendimento ocorre 24 horas por dia, sete dias por semana.

NCPML