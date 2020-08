Defesa Social impede ocupação irregular em área pública

Um homem foi preso em flagrante por crime ambiental; esta foi a terceira ação de fiscalização feita pela guarda no local

A Secretaria Municipal de Defesa Social, através da Guarda Municipal de Londrina, atendeu uma denúncia anônima, no final da tarde de quinta-feira (30), sobre uma ocupação irregular em uma área de preservação ambiental de 42.495m² no conjunto União da Vitória II, zona sul da cidade. De acordo com a denúncia recebida pela central da GM, seis pessoas estariam perfurando o solo para realizar a construção de moradia.

Equipes de patrulhamento preventivo da instituição foram enviadas ao local e conseguiram abordar em fragrante um homem suspeito de ter iniciado a construção. O rapaz de 25 anos assumiu a autoria e alegou aos guardas que está passando por dificuldades e que pretendia abrigar sua família no espaço. O responsável pelo uso irregular do terreno público foi encaminhado em flragrante para a delegacia de plantão.

De acordo com registros na central da GM, esta foi a terceira ação de fiscalização feita pela guarda no local. Para o inspetor da Guarda Municipal, Eliel Costa, ações como estas são importantes para preservação do meio ambiente. “A Defesa Social está atuando preventiva e ostensivamente para evitar ocupações irregularidades de solo urbano e de áreas de preservação permanente da cidade de Londrina. Com isso contribuímos para preservação do meio ambiente, diminuindo os impactos da degradação de espaços públicos com construção de casas em locais inapropriados e sem nenhum planejamento”, contou.

De acordo com o inspetor na maioria das vezes foram constatadas que nessas invasões as casas são construídas de forma precária, com risco de desabamento e com sérios riscos para a segurança da própria família que ocupa de forma irregular o solo urbano. A Guarda Municipal frisa que tais atos são crimes com tipificação na lei de crimes ambientais 9605/98, ficando passível o infrator de encaminhamento em flagrante delito para autoridade policial. “Está passível também a apreensão de máquinas, veículos e materiais de construção”, frisou ainda Costa.

Revitalização

Ontem, 31, a Prefeitura de Londrina mobilizou uma força-tarefa para fazer a limpeza do local. Participaram da ação a Guarda Municipal, Secretaria de Obras, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Diretoria de Gestão de Bens Municipais (DGBM). De acordo a com a Secretaria do Ambiente (SEMA) após a limpeza será realizado o plantio de mudas no local.