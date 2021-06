Deputado apresenta voto de congratulações pelos 84 anos da ACIL

Elas nasceram com apenas três anos de diferença. Londrina era apenas um vilarejo recém-emancipado quando, em 1937, foi fundada a Associação Comercial e Industrial de Londrina – ACIL.

No dia 5 de junho de 1937 foi assinada a ata de fundação da entidade. São 84 anos de uma história construída por muitas pessoas que lutaram pelos mesmos ideais dos pioneiros londrinenses: o desenvolvimento de Londrina. A ACIL nasceu apostando na união como caminho para a solução dos problemas e segue com o mesmo desafio: agregar para construir.

Foi esse mesmo ideal que norteou a criação, em 2017, da Comissão de Infraestrutura do Norte do Paraná. Tudo começou com uma conversa entre o deputado Tiago Amaral (PSB), ACIL, Sociedade Rural do Paraná e demais entidades que se uniram com o mesmo objetivo, que é cobrar e agilizar as obras de infraestrutura prioritárias para Londrina e região.

Na segunda-feira (7) os deputados aprovaram na Assembleia Legislativa do Paraná um voto de congratulações, apresentado pelo deputado Tiago, pelos 84 anos de fundação da Associação, que tem pela primeira vez na sua história uma presidente, a empresária Marcia Mocelin Manfrin. “Uma grande empresária, que construiu com firmeza e luta uma trajetória de liderança no meio empresarial e que reflete o que é a ACIL: a força da união para o enfrentamento dos desafios em busca de resultados positivos, não apenas para os empresários, mas para todos os londrinenses”, afirmou Tiago Amaral.

