Deputado Cobra Repórter acompanha diretor da Codel em reunião em Curitiba

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, acompanhou o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, em Curitiba, para tratar de um assunto importante para Londrina: a Cidade Industrial.

Ontem (03), eles estiveram na Sanepar para uma reunião com o Diretor-Presidente, Claudio Stabile, onde solicitaram a infraestrutura necessária pela Companhia para a instalação da Cidade Industrial. As empresas que irão se instalar no local contarão com infraestrutura completa para funcionar. A obra inclui serviços preliminares, drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, serviços de urbanização, redes de água e esgoto, iluminação pública, entre outros.

“A Cidade Industrial de Londrina será um complexo de loteamentos que abrigará o primeiro condomínio industrial do município, possibilitando a construção de um amplo ramal de desenvolvimento da economia local. Estive presente na cerimônia de liberação dos recursos que aconteceu ano passado na Associação Comercial e Industrial de Londrina, com a presença do governador. Trata-se de uma antiga reivindicação que está sendo atendida nesta gestão Ratinho Junior”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp