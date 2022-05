Deputado Cobra Repórter anuncia a chegada de materiais para Colégios Estaduais da cidade através do seu pedido à Seed

“São duas entregas de materiais importantes: uma para o Colégio Estadual Polivalente e outra para o Colégio Estadual Maria do Rosário Castaldi, localizados em Londrina. Ambas as conquistas são resultado do meu trabalho, da minha reivindicação junto ao secretário estadual da Educação e do Esporte (Seed), Renato Feder. Quero aproveitar para agradecê-lo e também ao nosso governador Ratinho Junior que tem nos ajudado com investimentos para os Colégios do Norte do Estado”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, na terça-feira (17).

De acordo com a Seed, são móveis, livros e materiais para aulas em laboratório. O Colégio Estadual Maria do Rosário Castaldi está recebendo R$ 44.280,48 em materiais e o Colégio Estadual Polivalente R$ 19.655,42. A entrega, segundo a Seed, será realizada durante esta semana. “A chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Jéssica Pieri, foi quem fez as reivindicações a mim. Juntos estamos trabalhando para que mais Colégios sejam contemplados com recursos do Governo do Estado”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp