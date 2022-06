Deputado Cobra Repórter comemora anúncio da construção de uma UPA na região leste da cidade

“A construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região leste de Londrina foi anunciada pelo governador Ratinho Junior. Esta é uma reivindicação antiga minha junto ao Governo do Estado e à prefeitura. População de Londrina, pode contar sempre com meu apoio, com meu trabalho e empenho em prol da saúde pública”, disse o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), ontem (31).

O deputado lembra que, em maio de 2020, ele e o líder comunitário Vitor Silva, o Vitor da Espaço Graf, estiveram com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati. Eles apresentaram um abaixo-assinado com mais de 6.800 assinaturas solicitando uma UPA para a região leste da cidade.

“Esta luta é muito justa! Apoiamos a medida desde o início e reforçamos ao prefeito Marcelo Belinati a importância desta unidade. Também fui em busca de recursos junto ao Estado para esta UPA e o resultado está aí”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Além da UPA da Zona Leste, também serão construídas outras duas novas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas na cidade: nas zonas sul e norte. Atualmente, Londrina conta com duas unidades desse tipo, além do Pronto-Atendimento (PA) do Jardim Leonor, que também atende 24 horas. O problema é que todas elas estão localizadas na zona oeste, algo que torna o acesso da população de outros bairros difícil.