Deputado Cobra Repórter comemora lançamento da licitação do viaduto da PUC nesta sexta (4)

Amanhã (4), o governador Ratinho Junior e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, estarão em Londrina e uma das ações será o lançamento da licitação para construção do viaduto da PUC, trecho urbano da BR 369. O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), comemorou a medida, que é uma reivindicação importante de toda a comunidade e a qual o deputado vem trabalhando junto ao Governo do Estado, juntamente com a bancada de deputados da região.

“Por diversas ocasiões nos reunimos com o governador Ratinho Junior, secretário Sandro Alex, com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, para tratarmos deste projeto que é muito importante para Londrina, uma vez que o trânsito naquela região está estagnado há anos”, reforçou Cobra Reporter.

O deputado lembra da importância da participação da Prefeitura de Londrina no processo e das lideranças da sociedade organizada da cidade. “A Prefeitura elaborou o projeto, o que permitiu que o projeto tramitasse com maior rapidez e menos custos para o Governo do Estado. Isso foi fundamental para agilizar o processo e a gente pudesse oficializar a licitação neste início de ano”, disse Cobra Repórter.

O evento com o governador Ratinho Junior será na sexta-feira (4), às 10h, no Instituto de Desenvolvimento Rural/Iapar, às 10 horas.