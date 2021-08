Deputado Cobra Repórter e chefe do Núcleo de Educação visitam Colégio Kazuco Ohara

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), visitou ontem (25), o Colégio Estadual Kazuco Ohara, no Jardim Bandeirantes em Londrina. Ele estava acompanhado da chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina (NRE), Jéssica Pieri, e da assistente Maria Ivone de Morais Borges, e foram recebidos pela diretora Thais Barleto Piccirillo Brito e equipe.

A diretora solicitou apoio do deputado para a reforma da quadra de esportes do colégio, que está sem condições de uso, desde 2019, quando o teto foi atingido por uma árvore que estava sendo podada. Também solicitou a instalação de ar condicionado na parte administrativa da instituição.

"A diretora Thais me informou que a quadra é uma das maiores atrações do colégio, reúne os alunos e as famílias. Mas hoje não tem nem condições nem de chegar perto, pois o restante do teto pode desabar. Vamos trabalhar junto à Secretaria de Educação do Estado e buscar os recursos para a reforma da quadra”, afirmou o deputado.

Cobra Repórter ressaltou que, com o retorno gradual das aulas presenciais, é muito importante que os alunos e a comunidade tenham espaços adequados para realizarem suas atividades.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp