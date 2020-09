Deputado Cobra Repórter e Deputada Aline Sleutjes visitam HU de Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, e a deputada federal Aline Sleutjes estiveram, na terça-feira (15), no Hospital Universitário de Londrina (HU), reunidos com a superintendente, Vivian Feijó.

“A deputada Aline é uma parlamentar quem tem seu olhar voltado para a saúde da população. Quero destacar aqui que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, ela já conseguiu dezenas de respiradores que foram destinados para hospitais do Norte do Estado, incluindo o HU de Londrina”, ressaltou Cobra Repórter.

Na semana passada, por exemplo, o Hospital Universitário de Londrina recebeu 10 novos respiradores para dar suporte ao atendimento de pacientes, especialmente, os que têm Covid-19.

Os equipamentos foram destinados por meio de uma parceria entre o deputado estadual Cobra Repórter, lideranças comunitárias da região leste, Secretaria Municipal de Saúde e a deputada federal Aline Sleutjes, que garantiu os equipamentos junto ao Ministério da Saúde.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp