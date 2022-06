Deputado Cobra Repórter entrega Menção Honrosa ao diretor do Creslon

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) entregou, nesta quinta-feira (02), uma Menção Honrosa ao diretor do Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon), Reginaldo Peixoto, que também é coordenador regional do Departamento Penitenciário (Depen).

“A nossa homenagem ao Peixoto é pelo trabalho que ele desenvolve na reinserção dos presos ao mercado de trabalho, sempre incentivando o estudo e a profissionalização através de um curso de Ensino Superior ou da própria experiência laboral”, destacou o deputado.

O Centro de Reintegração Social de Londrina é uma unidade de regime semiaberto que atende não só Londrina, mas cerca de 80 cidades do Norte do Paraná. O Creslon conta hoje com cerca de 440 presos que podem trabalhar durante o dia e retornam para a reclusão no período da noite. O Centro oferece cursos e encaminhamento ao mercado de trabalho com empresas conveniadas.