Deputado Cobra Repórter fala sobre investimentos do Governo do Estado em Londrina

“Boa notícia para Londrina e região: o Governo do Estado concluiu os serviços de conservação na PR-445 entre Mauá da Serra e o entroncamento da PR-980, acesso para Tamarana. Foram investidos R$ 5,3 milhões no trecho de 25 km”, disse o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O deputado ressalta que a PR-445 é essencial para a região: é utilizada para o escoamento da safra e para quem viaja do Norte do Estado para Curitiba ou Litoral. “Vale destacar ainda que o Governo Ratinho Junior está concluindo a duplicação do trecho entre Londrina e o distrito de Irerê e elaborando o projeto de duplicação de Irerê até Mauá da Serra. A obra deve prever faixas de aceleração e desaceleração, interseções em desnível (viadutos e trincheiras) e alargamento das pontes existentes no trecho”, lembrou o deputado.

O Governo do Estado mantém uma programação de investimentos em infraestrutura em Londrina para auxiliar um novo salto econômico desejado pelo segundo maior município do Paraná. Fazem parte desse rol também a inclusão do Aeroporto José Richa no pacote Sul de concessões do governo federal.

O aeroporto por onde embarcam e desembarcam mais de um milhão de pessoas por ano será concedido para a iniciativa privada junto com os terminais de Curitiba, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, dois catarinenses e três gaúchos no chamado Bloco Sul.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp