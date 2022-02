Deputado Cobra Repórter fala sobre o reforço na segurança dos pedestres com a construção da nova passarela na PR-445

“Londrina vai ganhar uma nova passarela para pedestres na PR-445! Vale lembrar que, recentemente, o Governo do Estado anunciou as obras do novo viaduto da PUC. Obras importantes que temos reivindicado para garantir mais segurança para pedestres e motoristas de Londrina e região”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ontem (24).

A passarela ficará na altura do km 74, próximo à Rua Ivan Sérgio Ataíde Vicente e Rua Caracas, no bairro Palhano. O investimento é de R$ 1.369.000,00, com a licitação sendo feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). Em breve, o contrato será assinado e a obra deve ser concluída em apenas quatro meses.

De acordo com o Governo do Estado, no dia 11 de fevereiro, foi realizada a sessão de abertura de envelopes de preços e também de documentos de habilitação, já que apenas uma empresa protocolou proposta. Visando dar mais celeridade ao processo, a comissão de julgamento analisou ambos os envelopes, tendo publicado a classificação final no dia 15, que resultou na empresa Contersolo Construtora de Obras Eireli como vencedora.

Após o período de recursos e contrarrazões, o resultado da licitação será homologado, dando início aos trâmites internos para assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp