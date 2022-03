Deputado Cobra Repórter garante melhorias na rodovia que dá acesso ao Patrimônio Taquaruna

Por meio de um pedido do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, a PR-532, no trecho não pavimentado que dá acesso do Patrimônio Taquaruna, está recebendo melhorias que estão sendo realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

As melhorias tiveram início na quinta-feira (10) e o deputado atendeu ao pedido feito pelos moradores do Taquaruna, que pertence ao Distrito de Irerê, e da Vila Rural Esperança.

“Os moradores do Taquaruna e da Vila Rural Esperança nos relataram as condições da estrada e pediram nosso apoio para as melhorias. Imediatamente entramos em contato com o DER que forneceu o material e está realizando as obras. Temos um cuidado especial com a zona rural, pois morei por muito tempo no campo. Os distritos de Londrina têm toda a nossa atenção e cuidado”, reforçou Cobra Repórter.

Meire Bicudo/Asimp